Post Covid, Forum Enpaia fotografa le tendenze economiche e sociali

(Teleborsa) -si sono dati appuntamento per fare il punto sui mutamenti dela causa della pandemia. Nella suggestiva location Posta Vecchia Hotel di Ladispoli si è svolto il Forumorganizzato dalla, l’Ente di previdenza del settore agricolo, che conta tra i suoi iscritti oltre 8mila aziende e più dile tematiche al centro del: "Macro trend nel dopo Covid", "Le politiche di sostegno al mondo agricolo e gli investimenti in economia reale come leva di sviluppo" e "Sostenibili, responsabili e al servizio del sistema Paese: la frontiera degli investimenti alternativi".Tra i presenti:Docente di Economia Politica Università Tor Vergata;, Presidente Webuild; Mario Lubetkin, Vice Direttore Generale FAO;, Amministratore Delegato BNL;Docente di Economia Politica all’Auxilium di Roma e Consigliere dello Stato Città del Vaticano;, Direttore Generale Ismea;Deputato, Commissione Lavoro della Camera;, Presidente Confagricoltura;Segretario Generale Uila;Presidente Coldiretti; Concetta Ferrari, Direttore Generale Politiche Previdenziali e assicurative Ministero del Lavoro;CEO di COIMA SGR;, CEO di Green Arrow Capital;, Presidente di ITE? Capital Partners;, Vice Direttore Generale CDP Equity;, Vicepresidente Adepp e Presidente Cassa Forense;Senatore e Presidente Commissione parlamentare di Controllo Enti di Previdenza.PerSottosegretario Ministero Economia e Finanze "lae della trasformazione dei prodotti agricoli nello sviluppo del nostro PaeseIl Covid ha cambiato abitudini e domande, rendendo essenziale la filiera. Stiamo affrontando una crisi economica, sociale e finanziaria e la ripresa, che sarà lenta, vedrà però nascere nuove imprese, una diversa occupazione e altre strategie finanziarie. L’agricoltura sarà protagonista di questa fase, con tre sfide da affrontare: trasparenza e qualità del prodotto, provenienza ‘made in Italy’, distribuzione di vicinato. Un programma che il Recovery fund potrà senz’altro favorire"."Ilha dimostrato di essere all'altezza della sfida nel salvaguardare la sicurezza alimentare", sottolineaPresidente Parlamento europeo che "ha fatto ilcon misure a supporto della redditività delle aziende agricole, come la liquidazione in anticipo dei pagamenti diretti e del secondo pilastro, la flessibilità nella gestione dei regimi di aiuto e nella presentazione dei reclami, il monitoraggio del mercato e la gestione della crisi. La PAC sta subendo un'importante riforma e sono stati proposti tagli significativi al suo bilancio. Il Parlamento ha respinto questo approccio, insistendo sul mantenimento del livello attuale. Inoltre, tra gli obiettivi delvi è quello di sfruttare il potere del bilancio UE per mobilitare gli investimenti e anticipare il sostegno finanziario nei primi anni cruciali della ripresa".Spiega, Presidente della Fondazione Enpaia che: "Il workshop di oggi è stata l’occasione che ha consentito alla Fondazione Enpaia di immaginare e proporre lagrazie al prestigioso panel di relatori. Ha rappresentato, altresì, un momento utile per cominciare a fare il punto su come cambierà iSi è potuta avviare una proficua riflessione anche sulle innovazioni del futuro, dalle nano-tecnologie, all’uso dell’intelligenza artificiale. Si tratta di temi strategici su cui, in questo momento, è assolutamente importante confrontarsi".Secondo, Direttore Generale della Fondazione Enpaia: “Oggi abbiamo evidenziato il ruoloin una fase particolarmente complessa. In tale scenario, la Fondazione Enpaia può contribuire al rafforzamento del sistema-Paese con investimenti in economia reale, diretti in primo luogo al mondo agricolo, volti all'ammodernamento delle nostre infrastrutture e sotto il faro diTutto questo, ovviamente, deve avvenire con criteri di prudenza, di moderazione dei rischi e di redditività per la sostenibilità delle