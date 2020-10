IEG: TTG 2020, pronte le strategie dei tour operator

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) -presentano le strategie di resilienza per l’anno in corso e i loro obiettivi per il 2021 aldi, che si apre mercoledì 14 ottobre nel quartiere fieristico di Rimini. I social e il digital marketing per continuare a parlare con i clienti che chiedono sogni e concretezza, la risposta di nuovi modelli di business e le soluzioni assicurative. Il valore della filiera: dal vettore all’accoglienza in hotel, alla ripartenza delle crociere., con il suo presidente, porta nella Global Village Arena cinque panel per esplorare le soluzioni delle compagnie assicurative del turismo per rispondere alla richiesta di maggiordei viaggiatori; individuare i modelli di business resi obsoleti dalla crisi pandemica e dare la parola alle agenzie che sono diventate “a prova di Covid”. E poi la ripartenza della MSC “Grandiosa”, il caso di resilienza più vistoso nel turismo, a due mesi dal quale è il momento di comprenderne il significato per i tour operator.torna, dopo alcuni anni, al TTG con la governance da poco eletta alla guida dell’Associazione: il Presidente Pier Ezhaya e i due Vice presidenti Andrea Mele e Marco Peci, oltre a rappresentanti del Consiglio Direttivo, il Direttore Generale e molti associati. La partecipazione al TTG è rafforzata con una conferenza stampa in cui ASTOI ribadirà il ruolo dell'Associazione nella gestione della crisi Covid-19, presenterà un’analisi della situazione, per delineare infine programmi e obiettivi futuri.