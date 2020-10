Mediobanca: Del Vecchio supera il 10%, ma non vuole il controllo

Mediobanca

(Teleborsa) - Dopo il via libera da parte della BCE, ladi Leonardo Del Vecchio sale al 10,162% dirispetto al 9,889% precedente. E' quanto si apprende dalle comunicazioni sulle partecipazioni rilevanti della Consob."L'investimento di Delfin in Mediobanca ha carattere finanziario e di lungo termine, con la volontà di garantire stabilità e sostenere la crescita dell'emittente" - spiega Delfin - che precisa "non intende acquisire il controllo" su Mediobanca " o, comunque, esercitare un'influenza dominante sulla gestione" dell'istituto."Eventuali ulteriori incrementi della partecipazione" - precisa ancora la holding di Del Vecchio - non potranno eccedere il 19,9% autorizzato dalla BCE "saranno, pertanto, valutati tempo per tempo sulla base, principalmente, del rendimento dell'investimento, delle condizioni di mercato e delle opportunità di acquisto".