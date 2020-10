Coronavirus, non si arresta la crescita di nuovi casi

(Teleborsa) - Non si arresta la crescita di nuovi casi diin Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati infatti accertati(ieri 4.458) al Coronavirus con il numero diche arriva a(ieri 128.098).Il rapportosale a 4,15% (ieri 3,48%). Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute sale così a 343.770 il numero complessivo casi di Covid-19 registrati in Italia da inizio emergenza.Laè la Regione che ha fatto registrare più casi oggi (983), seguita dallache ha contato 769 nuovi casi, seguita dal(595). Numeri rilevanti anche per(483),(401) e(387).leodierne (ieri 22). Sono 36.111 da inizio pandemia.crescono di 161 unità per un totale di 3.925, mentre lesono 29 in più rispetto a ieri (387 totali).