Borse asiatiche chiudono caute. Tokyo in stand-by

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, a dispetto del rally messo a segno da Wall Street, risentendo di qualche presa di profitto dopo la buona performance di ieri., l'indiceè sostanzialmente stabile su 23.596 punti (+0,16%), mentre il Topix segna un incremento più forte dello 0,36%. Debole(-0,09%).Contrastate le borse cinesi, conche si ferma sui livelli precedenti (-0,05%), mentreavanza dello 0,59%. Cauta ancheche lima lo 0,07%.Fra le altre borse che chiuderanno più tardi la seduta, chiusa per festività, avanti(+0,56%) e(+0,47%), mentrecede lo 0,30% elo 0,31%.In moderato rialzo(+0,20%), mentre fa meglio(+0,9%).Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,04%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,13%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,08%.Il rendimento per l'è pari allo 0,03%, mentre il rendimento deltratta al 3,23%.