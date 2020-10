Unicredit, Padoan cooptato nel CdA come presidente designato

Unicredit,

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione dicon il supporto di una Task Force composta di amministratori indipendenti guidata dal Vice Presidente Lamberto Andreotti, ha cooptato all'unanimità, dopo averlo identificato come miglior candidato per la posizione di Presidente di UniCredit per il prossimo mandato (2021-2023).Lo stesso resterà in carica come consigliere fino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio 2020 e a rinnovare l'intero Consiglio di Amministrazione.La cooptazione di Padoan - spiegano da Piazza Gae Aulenti - "si è resa oggi possibile grazie alla decisione di Elena Zambon di dimettersi dal suo incarico di Consigliere, ricoperto da lungo tempo, a seguito di improrogabili impegni professionali che le avrebbero impedito di proseguire le sue attività consiliari con la necessaria assiduità".