Brexit, SACE: "Un no-deal che colpisce anche l'Italia"

(Teleborsa) - Unanel Regno Unito nel 2021. Questo, secondo ill'impatto di unasull'Italia a causa delle barriere tariffarie introdotte.Ilrappresenta da tempo un importante partner commerciale dell'Italia, negli anni il saldo commerciale si è mantenuto positivo per il nostro Paese e nel 2019 – si legge nel Rapporto – la. Lo scorso anno lehanno segnato unben al di sopra del +2,3% registrato dall'export italiano di beni nel suo complesso. Uno scenario che, tuttavia, rischia di cambiare drasticamente il prossimo anno. In mancanza di un accordo economico e politico in extremis l'export, anziché crescere del 5,3% come atteso, potrebbe infatti subire un crollo dovuto all'adozione di unsenza nessuna nuova barriera non tariffaria, mentree barriere non tariffarie equivalenti in termini di dazi all'1,4%. Questo – spiega il Focus – provocherebbe unche si ripercuoterebbe sull'andamento del mercato azionario e della produzione industriale anche nei mesi successivi al 1 gennaio 2021, data definitiva uscita di Uk dalla Ue. L'sarebbe consistente, fino a scendere poco sotto la parita` (0,96 euro). Di conseguenza la reazione della Banca d'Inghilterra – avvertono gli analisti – non potrebbe che essere decisa, con il mantenimento del tasso di riferimento a 0 per l'intero 2021, con un lieve rialzo a partire dall'anno successivo, e unaggiuntivo di quasi 90 miliardi di sterline. A questo scenario va aggiunta l'incertezza e le difficolta` dell'economia britannica nell'affrontare, dopo solo un anno dall'inizio di una crisi pandemica, un altro possibile shock. Ilsarebbe – sottolinea l'analisi – di una crescita fortemente ridimensionata per il prossimo anno. Rispetto al nostro scenario base, dove si prevedeva un parziale recupero di quanto perso con il Covid-19 con un tasso del +7,3%, l'economia si fermerebbe a +3,7%.Tra i– secondo Sace – sarebbero iche includono meccanica strumentale, mezzi di trasporto, apparecchi elettrici ed elettronici. Questi registrerebbero una contrazione simile a quella attesa per il 2020, pari a. Lasarebbe quindi rimandata al 2022, con una previsione disolo nel 2021. Alla fine dell'orizzonte di previsione, ossia nel 2023, il nostro export verso il paese sarebbe del 16,5% inferiore rispetto allo scenario di base.Ma gli effetti di uscita del Regno Unito senza accordo vanno oltre il commercio di beni. Stando allo studio verrebbero colpiti anche altri aspetti quali commercio di servizi, investimenti diretti esteri, presenza delle imprese italiane nel Regno Unito, nonché i numerosi cittadini italiani risiedenti oltremanica. Non da ultimo, un no deal produrrebbelegato allein cui Uk e Italia sono altamente integrate.