Covid-19, Gualtieri: "Eviteremo lockdown generalizzato"

(Teleborsa) - "Ci sono le risorse" e "c'è una volontà del governo molto chiara di sostenere tutti coloro che risentono dell'impatto economico del Coronavirus". Nell'attuale scenario caratterizzato dalla recrudescenza dei contagi, ildai microfoni di Zapping su Rai Radio1, rassicura coloro sulle cui spalle ricadrà il peso delle nuove misure di contenimento."La migliore misura economica – ha sottolineato Gualtieri – è contenere l'epidemia. Riteniamo che sia fondamentale adottare tutte le misure necessarie. Non si tutela l'economia del Paese se non si tutela la salute, le due cose sono coerenti". Concetti che il Ministro riassume in un messaggio chiaro: "stare il più possibile a casa, ridurre le attività all'essenziale". Nel giorno in cui ilha chiesto al Governo un lockdown nazionale annunciando che in ogni caso "la Campania si muoverà in questa direzione a brevissimo", Gualtieri esclude questa ipotesi. "È chiaro che osserviamo con attenzione la curva crescente in tutti i Paesi europei, e – ha affermato il Ministro – siamo pronti a prendere tutte le misure necessarie per evitare un lockdown generalizzato.ma ci sono settori più colpiti che meritano il pieno sostegno economico".Sul, il cui esborso ai primi del 2021 rischia di essere rallentato dal negoziato fra Consiglio e Parlamento europeo, Gualtieri si è detto fiducioso affermando che "la prospettiva di concludere il negoziato sui punti ancora aperti entro fine ottobre o i primi di novembre è ancora plausibile".