Appuntamenti e scadenze: settimana del 26 ottobre 2020

Aedes

S.S. Lazio

3M

Campari

Caterpillar

Denny's

Eli Lilly

First Solar

Invesco

Mediobanca

Merck

Microsoft

Novartis Ag Adr-Each Repr 1 Chf0.5(Regd)

Pfizer

Relatech

Saipem

Amplifon

Assiteca

Boeing

Danieli

Digital Bros

Ebay

ENI

Fiat Chrysler

Ford Motor

General Electric

Mastercard

Mediobanca

Relatech

Saipem

Technogym

Visa

Amazon

Apple

Autostrade Meridionali

Banco di Desio e della Brianza

Basicnet

Baxter International

Campari

Facebook

Gel

Italgas

Kellogg

Kraft Heinz

Moodys

Motorola Solutions

Pdf Solutions

Prysmian

Ralph Lauren

Recordati

Sg Company

Spotify Technology

Starbucks

Twitter

Yum Brands

Banca Sistema

Biesse

Chevron

Cofide

Elica

Exxon Mobil

Honeywell International

Indel B

Italgas

Piaggio

Tesmec

(Teleborsa) -Festival della Scienza di Genova - Evento di riferimento per la diffusione della cultura scientifica. Incontri, laboratori, spettacoli e conferenze per raccontare la scienza in modo innovativo, con eventi interattivi e trasversali. Tre premi Nobel per la Fisica e 240 i protagonisti dell'edizione 20202nd Bank of Italy Human Capital workshop - Evento organizzato dalla Banca d'Italia interamente online, sul "Capitale Umano". Il workshop riunisce ricercatori di alto profilo nel campo della ricerca su istruzione e capitale umano per presentare i loro lavoriRome Art Week 2020 - Alla quinta edizione della settimana dell’arte contemporanea a Roma, ci saranno oltre 300 eventi organizzati da 120 gallerie e istituzioni, 348 artisti e 46 curatori raggiungendo oltre 500 partecipazioniSistema europeo delle banche centrali - Statistiche annuali sulle finanze pubbliche (ESCB). Release autunnaleHong Kong - Borsa di Hong Kong chiusa per festivitàParlamento Europeo - ECON committee meeting - Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari. L'incontro sarà onlineCNEL - Evento istituzionale - Diretta streaming - Presentazione Rapporto: Il ruolo dell'educazione per il rilancio sociale ed economico. Evento in collaborazione con Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCOParlamento europeo - Riunioni delle Commissioni dell'EuroparlamentoTesoro - Comunicazione medio-lungo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Risultati di periodo: CdS BilancioIVA Comunitaria - Elenchi INTRASTAT mensili - Presentazione elenchi Intrastat mensili relativi al mese di Settembre 2020 solo per via telematica.IVA Comunitaria - Elenchi Intrastat Trimestrali - Presentazione elenchi Intrastat trimestrali (3° trimestre 2020) solo per via telematica.Modello 730 - Integrativo - Ultimo giorno utile per il lavoratore dipendente o per il pensionato che ha già presentato il Modello 730, per consegnare al CAF o al professionista abilitato il Modello 730-integrativo.Banca d'Italia - Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia; Indagine sul credito bancario: risultati per l'ItaliaG20- Arabia Saudita 2020 - Meeting virtuale - 3° incontro straordinario degli Sherpa (rappresentanti personali dei Capi di Stato o di Governo)9.00 - Convegno: "Telefisco 2020 - Speciale superbonus 110" - L'appuntamento, che si tiene in modalità streaming, offre le soluzioni ai dubbi su come muoversi e sfruttare al meglio la misura introdotta dal Decreto Rilancio. Al convegno parteciperanno il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, e il direttore dell’agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini15.00 - BCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'EurosistemaTesoro - Asta CTZ - BTP€i- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntiveBank of Canada - Riunione di politica monetaria e annuncio tassiBOJ - Inizia la riunione di politica monetariaCNEL - Eventi istituzionali - Consiglio di Presidenza e, a seguire, Assemblea, in videocollegamentoTesoro - Asta BOT- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodoConsiglio dell'Unione europea - Riunione informale dei ministri dei TrasportiEU - Energy Infrastructure Forum 2020 - L'annuale Forum sulle infrastrutture energetiche è organizzato dalla Commissione Europea e riunisce vari esperti del settore. Verranno discusse le principali questioni relative alle infrastrutture e alla politica energetica dell'UE. L'evento sarà onlineVertice internazionale - Vertice UE-Canada in videoconferenza. I leader dell'UE e del Canada discuteranno della pandemia, della ripresa economica e delle relazioni bilateraliConsiglio europeo - Videoconferenza dei membri del Consiglio europeo. I capi di Stato o di governo dell'UE discuteranno della necessità di intensificare lo sforzo collettivo per combattere la pandemiaProgetto di Innovazione Sociale e Programma 2021 - Ministero della Giustizia e Lendlease - Tavola rotonda digitale in cui sarà presentato il Progetto adottato dall’Amministrazione Penitenziaria in Italia per la gestione di iniziative di inclusione sociale e lavorativa delle persone detenuteBOJ - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi11.00 - Presentazione XIX Rapporto annuale Inps - Il presidente dell’INPS terrà la Relazione annuale in occasione della presentazione del XIX Rapporto Annuale dell’Istituto. Illustrerà le attività dell'Inps nell'ambito del sistema di welfare nazionale e nell'attuale contesto socioeconomico del Paese. Previsti gli interventi del Presidente della Camera dei Deputati e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. La presentazione sarà trasmessa in diretta streaming13.45 - BCE - Riunione di politica monetaria a Francoforte e annuncio tassi14.30 - BCE - Conferenza stampa del Presidente Christine LagardeTesoro - Asta medio-lungo; Regolamento CTZ - BTP€i- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodoConsiglio dell'UE - Videoconferenza dei ministri della Salute96a Giornata Mondiale del Risparmio - Evento organizzata da Acri. Partecipa Antonio Patuelli, Presidente AbiBanca d'Italia - Operazioni delle Amministrazioni pubbliche; Altre Istituzioni finanziarie; Conti finanziari settoriali; avole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Debito delle amministrazioni locali; €-coinIstat - Bilancio demografico mensile - Gennaio-giugno 20209.30 - Financial Crime & Compliance Forum - Il Forum è dedicato al tema della prevenzione degli illeciti: dalla cultura dei controlli e dei rischi di non conformità (Compliance risk) alle "Best practices" nei settori regolamentati e nel contesto della Pubblica Amministrazione e si svolge presso la Sala Capitolare del Senato della Repubblica, in modalità virtuale.Tesoro - Regolamento BOT- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive