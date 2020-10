Assogestioni, raccolta settembre supera 4 miliardi

(Teleborsa) - A settembre, il sistema del risparmio gestito in Italia ha registrato sottoscrizioni nette per 4,1 miliardi di euro mettendo a segno il sesto mese consecutivo di raccolta positiva. Un risultato che porta il saldo provvisorio del terzo trimestre a 14,5 miliardi di raccolta. Da inizio anno, i flussi in entrata hanno raggiunto i 13,8 miliardi.Lehanno raccolto nel mese 3 miliardi, di cui 2,7 miliardi nei, mentre 1,1 miliardi sono entrati nelle gestioni di portafoglio.Ilè salito a 2.314 miliardi,. Le masse investite nelle gestioni collettive ammontano a 1.121 miliardi e rappresentano il 48,5% degli AUM. Nelle Gestioni di Portafoglio sono impiegati 1.193 miliardi, pari al 51,5% del patrimonio.Le macrocategorie dei fondi aperti favorite dai risparmiatori a settembre sono i monetari (+2,1 miliardi), gli azionari (+1,8 miliardi) ed i bilanciati (+886 milioni).