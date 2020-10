DiaSorin ottiene marchio CE per nuovo test Covid da impiegare su larga scala

DiaSorin

(Teleborsa) -per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2 innei mercati che accettano la. Il test saràdisponibile anchea seguito della notifica alla Food and Drug Admnistration.Il test sarà eseguibile sugli oltre 8.000 analizzatori della famiglia LIAISON installati presso laboratori diagnostici di tutto il mondo, in grado di(fino a 140 test l'ora) per la quantificazione delladel SARS-CoV-2, partendo daSi tratta deiche utilizza la(CLIA) per individuare la presenza di antigeni della proteina nucleocapside del SARS-CoV-2 epartendo dai tamponi di pazienti sintomatici suanalizzatori ad elevata automazione.Il nuovo test diagnosticodell’infezione da COVID-19, posizionandosi comee per l'applicazione nelle realtà geografiche in cui la tecnologia molecolare risulta troppo onerosa.Negli studi clinici condotti, il test LIAISON SARS-COV-2 Ag ha dimostrato unae unapartendo dal tampone nasale ed una sensibilità del 94,6% e specificità del 99,5% nel caso di tampone nasofaringeo, entro 10 giorni dalla comparsa dei primi sintomi.