Istituto Tedesco di Qualità e Finanza, Banca Generali medaglia d'oro come miglior rete di consulenti

Banca Generali

(Teleborsa) - Un altro prestigioso riconoscimento per: per il sesto anno consecutivo l’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza premia la banca private come “”.L’analisi pubblicata da Affari &Finanza di Repubblica è condotta dall’Istituto Tedesco che indaga il livello di gradimento della clientela italiana per il livello di qualità dei servizi di consulenza erogati dalle reti italiane. Il risultato di Banca Generali evidenzia un, di gran lunga superiore rispetto alla media italiana del settore che si attesta al 63%.Il premio viene assegnato ogni anno dall'Istituto Tedesco di Qualità e Finanza che è un ente indipendente che certifica la qualità dei servizi e il livello di soddisfazione dei consumatori con sondaggi oggettivi condotti tra un campione allargato di clienti.Banca Generali, dunque,, vedendo riconosciuta la professionalità della propria rete di consulenti che, anche in questo complesso 2020, ha affiancato le famiglie italiane nella tutela del proprio patrimonio e nella ricerca delle migliori soluzioni di investimento. Un impegno che ha portato la raccolta netta totale da inizio anno a sfiorare i 4,1 miliardi di euro . Dato nettamente superiore rispetto a quanto realizzato lo scorso anno, confermando la capacità della Banca di crescere in ogni contesto di mercato.