Wall Street parte in retromarcia con exploit contagi Covid

(Teleborsa) -, penalizzata dal clima nero che caratterizza i mercati europei, per la risalita deinel mondo e per i possibili. Ad innervosire i mercati contribuisce anche l'avvicinarsi delleSul fronte macro, l'indice(CFNAI) ha segnalato udell'attività economica, mentre si attendono più tardi le statistiche sulle vendite di nuove abitazioni.L'indicesta lasciando sul parterre l'1,17%; si muove in retromarcia anche l', che scivola a 3.433 punti. In frazionale calo il(-0,46%); sulla stessa tendenza, variazioni negative per l'(-0,8%).In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-2,29%),(-1,67%) e(-1,62%).Tutte le Blue Chip del Dow JonesLa peggiore è, che scivola del 2,56%, scontando il maggio impatto della pandemia sul comparto aereo.Seduta drammatica per, che crolla del 2,29%.Sensibili perdite per, in calo del 2,05%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,99%.Tra idel Nasdaq 100,(+1,14%),(+0,75%) e(+0,75%).Fra i peggiori i settori più legati alla pandemia con quello turistico e del trasporto aereo.affonda del 3,94%,del 3,25%,del 3,03% edel 2,65%.