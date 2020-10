TIM, Gubitosi: FiberCop operativa in 1° trim 2021. Lavoriamo su rete unica

Tim

(Teleborsa) - "FiberCop sarà operativa entro il primo trimestre del prossimo anno e accelererà, ad un ritmo mai visto in precedenza in Italia, lo sviluppo della fibra Ftth. Quanto alla sua gestione, posso dire che, un nome che non ha bisogno di presentazioni nel nostro settore". Lo annuncia nel corso di un'intervista sul Messaggeroparlando dello sviluppo della newco sulla fibra.Quanto al progetto di, che dovrebbe includere anche Open Fiber, assicura: "noi non abbiamo smesso di lavorarci e anche il governo è al lavoro e sembra molto determinato. Nel frattempo, continuiamo a lavorare su FiberCop"."E facile capire che un unico soggetto renderebbe più semplice, veloce e senza duplicazioni, quindi con costi e tempi minori, la realizzazione della rete in fibra - aggiunge Gubitosi - che spiega come "quanto a più reti, nulla impedisce che altri operatori partecipino al progetto grazie allo schema del coinvestimento, costruendo parti di rete per competere poi sul mercato".Nell'attesa, Gubitosi si dice soddisfatto dell'andamento del gruppo, colpito come altri big del settore dalla: "Generazione di cassa e riduzione del debito continuano a darci soddisfazione, anche grazie ai primi segni di miglioramento del fisso".