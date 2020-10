Governo: il difficile compromesso tra salute ed economia. Cresce la protesta

(Teleborsa) -in tempi record, al decreto ristori , "che vale complessivamente oltreche saranno usati per dare risorse immediate a beneficio delle categorie maggiormente penalizzate". Così il Presidente del Consiglioieri sera in conferenza stampa a Palazzo Chigi, ha presentato ilspecificando che i ristori a fondo perduto "arriveranno suldell'Agenzia delle Entrate.Il momento è quanto maicon il Governotra la necessità di piegare la curva (solo nella giornata di ieri si sono registrati quasi 22mila contagi giornalieri e ben 221 morti) e quella di contenere lache monta ora dopo ora, da Nord a Sud. Oggi, mercoledì 28 ottobre, alle 11.30, in 24 piazze di tutta Italia, gli imprenditori dei pubblici esercizi si danno appuntamento per far sentire la propria voce, in maniera pacifica e nel pieno rispetto delle regole, per ribadire l’enorme valore economico, sociale ed antropologico delle proprie attività."Scendiamo in piazza per evitare che passi il messaggio che io. Non esiste alcuna connessione tra quest’ultimo e l’apertura dei locali, anche perché gli operatori del settore rispettano seriamente i protocolli sanitari imposti e validati dal Cts e dall’Inail. Protocolli che hanno richiesto investimenti economici significativi e garantito sicurezza ai consumatori", dichiaraPresidente della Fipe-Confcommercio sottolineando che "ilNon si fermano intanto gli: ieri sera a piazza del Popolo e dintorni a Roma in occasione della manifestazione contro l'ultimo Dpcm anti-Covid varato dal governo, lanci di bombe carta, petardi e cassonetti in fiamme. Gli agenti di polizia in assetto anti sommossa hanno disperso i manifestanti grazie all'intervento di mezzi forniti di idranti:fermati. Bombe carta anche davanti la sede della prefettura di Catania, in via Etnea. Un gruppo di manifestanti aha distrutto le vetrine di alcuni negozi e saccheggiato i locali.