Borse asiatiche in rosso. Tokyo chiude contrastata

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, a causa delle preoccupazioni per lae del. A pesare concorre anche la reazione di Wall Stree t, dove si è innescato un panic selling.Prevale la cautela in chiusura a, con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,37%, continuando sulla scia ribassista di quattro cali consecutivi avviata da lunedì scorso, mentre il Topix tiene la parità (+0,04%). Chiude in lieve ribasso anche(-0,79%).Bene hanno fatto invece le borse cinesi, conin recupero dello 0,11% econ un aumento più forte dello 0,98%. Viaggia in rosso inveceche perde lo 0,98%.Fra le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi gli scambi, appare negativa(-0,701%), assieme a(-0,88%),r (-0,34%),(-0,31%) e(-0,33%).Pressoché invariata(-0,04%); in forte calo(-1,5%).La giornata del 28 ottobre si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,11%. Giornata fiacca per l', che tratta in ribasso dello 0,29%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,09%.Il rendimento per l'è pari allo 0,03%, mentre il rendimento deltratta al 3,18%.