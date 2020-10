Coronavirus, Boccia: disponibili più di 10.300 posti in terapia intensiva

(Teleborsa) - In Italia possono essere disponibili "immediatamente e in tempo reale" più didi. Ad assicurarlo è stato il ministro per gli Affari Regionalinel corso della riunione operativa convocata dallo stesso ministro con il commissarioe i presidenti dellesu test, terapie intensive e risorse delle reti ospedaliere per fronteggiare la seconda ondata del"Oggi dobbiamo dare un messaggio chiaro al paese e tranquillizzare i cittadini", ha detto il ministro. "Già ad aprile, nel picco dell'emergenza, avevamo toccato 9.500 posti di terapia Intensiva. Serve ilper chi è in ospedale e per chi è malato, dunque tutti al lavoro e senza polemiche, che nessuno capirebbe e sarebbero imperdonabili", ha dichiarato Boccia secondo quanto riporta Ansa."Abbiamo inviato una mail alle Regioni con la richiesta dei fabbisogni per le terapie intensive in modo da poter alleggerire il carico negli ospedali. Appena avremo raccolto i loro riscontri procederemo con una nuova distribuzione di materiali", ha detto il commissario Domenico Arcuri al vertice."Al momento, in base ai materiali già inviati nei mesi precedenti dalla struttura commissariale, sonoancorae le Regioni si stanno già attrezzando per attivarli", ha spiegato Arcuri che ha aggiunto anche che sono già nelle disponibilità altripronti per la distribuzione. "Dai dati in nostro possesso la percentuale dei pazienti in terapia intensiva rispetto ai posti letto attivati è pari al, che scende al 18% attivando tutte le postazioni attivabili", ha detto il commissario.