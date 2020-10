Coronavirus: nuovo record di contagi, ancora più di 200 vittime giornaliere

(Teleborsa) - Altra giornata nera sul fronte deie della crescita delle. Per il terzo giorno consecutivo sono più di 200 le vittime da, ieri 205), mentre per ciò che riguarda le terapie intensive sonoin più i posti occupati rispetto a ieri (1.651 totali).Continua a crescere anche il numero dieffettuati, oggi più di 200mila (, ieri quasi 199mila) e con esso quello deiindividuati: sononelle ultime 24 ore (ieri 24.991). Il rapportotorna a crescere leggermente a(ieri 12,56%). Da inizio pandemia il numero complessivo casi di Covid-19 registrati in Italia dal Ministero della Salute è di 616.595, mentre quello dei decessi supera quota 38mila (38.122).Laè ancora la Regione con più casi (7.399), mentre lasupera la soglia dei 3mila casi giornalieri (3.103). Due le Regioni con più di 2mila casi giornalieri – Piemonte (2.585) e Veneto (2.109) – e quattro quelle con più di mille casi: Lazio (1.995), Toscana (1.966), Emilia Romagna (1.545) e Liguria (1.018).crescono di 983 unità per un totale di 15.964, invece inoggi ci sono(+21.636 rispetto a ieri).