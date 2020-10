Covid: Puglisi (Minlavoro): "Investire nel digitale per lavoro agile e dad"

(Teleborsa) - "E' necessario programmarea favore delle aree interne del Paese con accesso a nuovi dispositivi tecnologici per consentire alla più ampia fascia possibile di popolazione di essere inclusa nei percorsi del '' e della ''. E' una priorità non più rinviabile resa ancor più necessaria dall'emergenza coronavirus nel caso si arrivi, cosa che nessuno auspica, ad un secondo lockdown".Lo ha annunciato, sottosegretario al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, nel corso delin collaborazione con l'Istituto Nazionale Esperti Contabili, in occasione della"Non partiamo da zero. Abbiamo una buona legge 81/2017 - ha aggiunto Puglisi - che già prevede il ricorso per le aziende allo smart working, il, il. Ritengo piuttosto che vada modificata la norma che dà precedenza alle madri con figli di età inferiore a 14 anni aggiungendo anche i padri. Lo smart working non deve diventare il ghetto delle donne".Un impegno ribadito anche da, capogruppo del M5s nella: "Il nostro obiettivo è di inserire nellaper incentivare l'".Per, presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato "è necessario tornare allo spirito iniziale che ha contraddistinto il ricorso allo smart working, vale a dire quellache è in grado di portare effetti migliorativi sia sugli standard lavorativi che nella qualità della vita dei lavoratori".Il tema dell'innovazione è stato sottolineato anche da, presidente del Gruppo Forza Italia alla Camera: "Ho letto con attenzione il Bilancio sociale della Cassa ragionieri e ne hoper i professionisti che quello sulla. Insieme aggiungerei anche il tema dellache non può essere risolto solo con il lavoro agile".Per, segretario dell’Ufficio di Presidenza della Camera, "l'innovazione digitale è molto utile ed entusiasmante ma non c'è niente che possa battere il contatto umano" e dunque loche risponde ad un'"può rappresentare un, ma necessita di unaLa presentazione del Bilancio sociale è stata introdotta da, presidente della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili, il quale ha ricordato l'esempio di solidarietà che gli iscritti hanno dimostrato versando i contributi nei tempi stabiliti per "senso di responsabilità". "La Cnpr ha dimostrato di avere grandi competenze e ottimi gestori. In un momento in cui i mercati sono piombati nel caos siamo riusciti a far fronte a questa emergenza”., consigliere d’amministrazione e numero uno della Commissione pari opportunità dell’ente previdenziale, ha ricordato che ilera stato sperimentato in ungià nel secondo semestre 2019 ed è diventato unacon la pandemia., vicepresidente della Cassa ragionieri, ricordando che "il sistema previdenziale delle casse di previdenza hadi euro a 502.291 beneficiari nel periodo marzo-maggio 2020, afferma "dalla nuova legge di Bilancio ci aspettiamo ladell’attività di sussidio delle Casse e" per il lavoro agile.Il tema dell’è stato affrontato da, presidente dell’Associazione nazionale Commercialisti, che dice "basta ai bandi gratuiti" e sollecita "norme nuove che specifichino meglio i termini della questione"., consigliere d’amministrazione della Cassa, ha sottolineato le opportunità e le distorsioni dello smart working: "Da un lato la limitazione dei rapporti interpersonali e dell’empatia tra cliente e professionista. Dall’altro la grande opportunità di internazionalizzazione dei rapporti che aprono nuovi scenari e nuove occasioni di lavoro”., direttore dell’Istituto Nazionale Esperti Contabili, invece, ha adottato unper monitorare il, che ha portato ad un aumento della produttività, ma necessita di un mentorship.Un tema ripreso anche da, consigliere della Cnpr, il quale ravvede nel llaSecondo, vicepresidente dell’Isnec e CdA della Cassa ragionieri, per commercialisti ed esperti contabili "ilcon il cliente resta undel lavoro".Molti lo hanno usato durante la pandemia, ma ilha affermato che dopo l'esperienza vissutamodi e abitudini di svolgere la professione. Allo stesso tempo, ilpensa che lo smart workingper aiutare a conciliare lavoro e famiglia ma sia qualcosa di opportuno solo in situazioni di necessità. Questa scarsa predisposizione al lavoro agile non è dovuta ad un pregiudizio ma, come rivela l'indagine, alla necessità di un approccio diretto che il collegamento a distanza non può dare.