Italgas, Piano punta a 7,5 miliardi investimenti

Italgas

(Teleborsa) -ha presentato oggi il, che punta a rafforzare la leadership del Gruppo su quattro direttrici principali: lo sviluppo del core business del gas attraverso la crescita organica ed eventuali acquisizioni, la trasformazione digitale, nuove opportunità di sviluppo con ficus su idrico e efficienza energetica, una struttura finanziaria solida per sostenere la crescita."Il fulcro del nostro Piano continua a essere la trasformazione digitale. Un processo che già oggi, in soli tre anni dal suo avvio, ha cambiato profondamente il DNA del Gruppo rendendolo un modello di riferimento in Italia e in Europa", commenta l’amministratore delegato di ItalgasIl Piano strategico prevede nel complesso ii di euro, di cui 2 miliardi dedicati alle gare Atem, con un incremento complessivo di 1,1 miliardi di euro rispetto al precedente piano. Grazie allegià concluse, il gruppo attivo nella distribuzione del gas ravvedeincrementali perdi euro, in aggiunta ai 300 milioni di euro già previsti dal precedente piano.Attenzione anche alladelle reti e dei processi ed al reskilling delle persone, cui è riservatodi investimenti.Sono previsti anche investimenti inper un valore complessivo didi euro.Più generosa laper i prossimi quattro anni, con une con un dividendo minimo pari a quello distribuito nel 2020 incrementato del 4% all’anno.Italgas ha pubblicato anche idell'anno, che evidenziano unaa 978 milioni di euro ea 715,7 milioni di euro (+8,3%), mentre l'utile netto si attesta a 246,5 milioni di euro, in calo del 6,1%.Investimenti tecnici per 556,6 milioni di euro (+12,4%). Il flusso di cassa da attività operativa dei primi nove mesi del 2020 ammonta a 424,4 milioni di euro. La posizione finanziaria netta al 30 settembre 2020 è pari a 4.770,9 milioni d i euro (4.410,6 milionidi euro al 31 dicembre 2019).