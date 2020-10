Mercati deboli. Milano schiva le vendite

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -a metà giornata, mentre si profila una, ad un passo delle, che si terranno la prossima settimana, ed in risposta allaSostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,168. Si riduce di poco lo, che si porta a +133 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,70%.si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,57%, contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,33%, andamento prudente pera +0,02%. A Milano, ilè sostanzialmente stabile e si su 17.854 punti.Tra lea grande capitalizzazione, in evidenza(+5,61%).Svettache segna un importante progresso del 2,72%.Vola, con una marcata risalita del 2,37%.Brilla, con un forte incremento (+2,08%).Le più forti vendite su, che prosegue le contrattazioni a -3,80%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,7 punti percentuali.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,86%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,44%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,86%),(+4,67%),(+3,50%) e(+3,15%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,50%.Seduta drammatica per, che crolla del 3,04%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,92%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,89%.