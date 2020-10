MPS, Sileoni: per ora resti pubblica, privatizzazione lascerebbe molti dubbi

Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) - "Per il futuro del. Lo Stato fino ad ora ha già speso 7 miliardi di euro ed unapotrebbe comportare ulteriori esborsi di denaro pubblico lasciando. Una eventuale aggregazione, infatti, oltre a creare un danno sul versante occupazionale specie nelle città di Siena e Firenze, provocherebbe l'immediata sparizione di un marchio storico, quello della prima banca nata in Italia".Lo dichiara, il principale sindacato dei bancari italiano, che ribadisce la necessità di mantenere MPS "pubblica" e auspica che il governo ", oltre il 31 dicembre 2021, del termine per la privatizzazione"."Il denaro dello Stato - aggiunge Sileoni - deve essere speso oculatamente e, in questo senso, potrebbe essere valutata la possibilità di aggregare, assieme ad MPS, altre banche che stanno uscendo da situazioni di debolezza, creando così un nuovo gruppo di dimensioni in linea con le indicazioni della BCE".