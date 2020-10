Inaugurato il nuovo aeroporto di Berlino

Lufthansa

(Teleborsa) - Viene inaugurato oggi il nuovo aeroporto di Berlino "" con i primi due atterraggi, un aereo di, proveniente da Tegel, e uno diIdentificato con lal'aeroporto apre dopo 14 anni di lavori e dopo 9 anni di ritardo. "È una giornata storica", ha affermatoil CEO dia Monaco, "ancora non ci credo del tutto".Alcuni giorni fa in un'intervista, ilavrebbe espresso il suo pensiero sulla necessità di nuovi aiuti di Stato per l'aeroporto più discusso della Germania., il ministro chiede un aiuto a causa della crisi del trasporto aereo aggiungendo "che si debba rivedere il piano economico per i prossimi anni".