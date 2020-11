Piazza Affari brilla insieme al Vecchio Continente

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Si mostrano, dove, dopo un avvio con scambi deboli. A fare da assist al sentiment degli investitori sono alcuni dati macro che fanno ben sperare, come l' indice PMI sul manifatturiero cinese e quello europeo, entrambi in rafforzamento.Tuttavia la cautela è d'obbligo con i contagi di coronavirus in continuo aumento in tutta Europa mentre monta l' attesa per le presidenziali USA Sul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,05%. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,50%.(Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 35,06 dollari per barile, in netto calo del 2,04%, con iche stanno minando la già fragile domanda mondiale di energia.Torna a salire lo, attestandosi a +136 punti base, con un aumento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,75%.brilla, con un forte incremento (+1,52%), resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,88%. Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,36%. A Piazza Affari, ilcontinua la giornata con un aumento dell'1,26%, a 18.170 punti; sulla stessa linea, ilcontinua la giornata in aumento dell'1,20%.In luce sul listino milanese i comparti(+2,18%),(+2,14%) e(+2,04%).Tra lea grande capitalizzazione, ottima performance per, che registra un progresso del 2,95%.Exploit di, che mostra un rialzo del 2,93%.Su di giri(+2,82%).Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,56%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,29%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,08%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,74%.Tra i(+8,03%),(+3,65%),(+3,05%) e(+2,99%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,04%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,92%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,86%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,28%.