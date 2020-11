Covid: Confindustria, Medef e Bdi, servono decisioni "forti e coordinate"

(Teleborsa) - I leader degli industriali diesprimo insiemnei confronti delle conseguenze sociali, economiche e politiche della pandemia" e si rivolgono ai tre Governi indicando che sono "necessarie" decisioni forti, urgenti e coordinate anche per affrontare sfide collaterali come, ad esempio, la lotta contro la povertà". Il documento - siglato in occasione del "secondo forum trilaterale per l'impresa" traauspica con urgenza l'avvio di progetti congiunti per agganciare laIn particolare i tre Presidenti delle associazioni avanzano sei proposte "pernel ribadire che "deve essere fatto tutto il possibile per preservare ile le condizioni di vita davanti a questa seconda ondata, che sta", delineano le loro proposte soffermandosi, in particolare, su"Finalizzare il pacchetto sul Recovery Plan il prima possibile; Il momento per una politica industriale europea ambiziosa è ora; Supportare la ripresa con sforzi comuni nelle tecnologie digitali; Supportare la ripresa con sforzi comuni nelle tecnologie ambientali; Favorire gli investimenti sul pacchetto europeo per il clima; Rafforzare la competitività delle imprese europee nel contesto internazionale".I leader delle tre associazioni di industrialiai rispettivi Governi "affinchéper la ripresa che promuovano la solidarietà, la crescita green e la digitalizzazione, attraverso investimenti sia pubblici che privati. Inoltre, "sollecitiamo i nostri leader politici affinché implementino uper la ripresa e la resilienza al fine di ridurre la situazione di incertezza per le imprese"."Chiediamo all'Unione europea - dicono ancora i tre leader - ditra gli Stati nel campo delle politiche sanitarie, per stabilire criteri comuni atti a valutare la situazione pandemica, regole comuni ai confini e rafforzare la cooperazione ospedaliera per il trattamento dei pazienti e la ricerca nel campo dei vaccini e dei trattamenti medici. L'UE deve assicurare, in coordinamento con gli Stati membri e con la Banca centrale europea, solidarietà tra i paesi europei, affinché nessuno venga lasciato dietro. Deve inoltre coordinare le regole sui viaggi e la circolazione di beni e servizi, in modo da garantire il corretto funzionamento del mercato unico, le condizioni per una concorrenza leale e la protezione delle