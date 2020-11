Lavoro, diminuisce quota imprese che prevedono assunzioni

(Teleborsa) - Sono quasidalle imprese per il, in flessione delrispetto all'anno scorso. Scende anche alla quota di imprese che programmano assunzioni, attestata ad ottobre al. Questi iche emergono dalrealizzato dache elabora lediLecontinuano a pesare in particolare sui programmi delle imprese dei servizi turistici, alloggio e ristorazione (-31,8% le entrate programmate rispetto a novembre 2019), dei servizi operativi di supporto alle imprese e alle persone (-30,8%) e dei servizi dei media e della comunicazione (-28,5%). Meno penalizzati i servizi alle persone (-11,2%), anche a seguito delle maggiori sollecitazioni legate all'erogazione dei servizi sanitari, i servizi finanziari e assicurativi (-17,3%) e i servizi avanzati di supporto alle imprese (-18,7%). Perfortemente al ribasso le previsioni delle imprese dei comparti carta, cartotecnica e stampa, (-43,1%), legno e mobile (-39,7%), altre industrie (-34%) e tessile, abbigliamento e calzature (-31,0%).Mentre iregistrano unadellein programma rispetto all'anno precedente (rispettivamente -16,3%, -19,3% e -19,6%).Nonostante il, la domanda di lavoro per le figure professionali di operai e artigiani mostra di essere abbastanza significativa e il calo delle entrate programmate per questi profili(-18,4% per il gruppo professionale degli operai specializzati). Domanda sostenuta principalmente dalle micro imprese (1-9 dipendenti) dell'industria, le uniche a far registrare unadelle entrate rispetto allo scorso anno (+6,6%).Nel complesso, nella crisi prodotta dalla pandemia, il fenomeno dellanella domanda di lavoro dellerispetto ad un anno fa, infatti, si registra un aumento sia della quota di laureati ricercati dalle imprese (passa dal 14% al 16%), sia della quota di personale a cui non è richiesto(passa dal 22% al 25%).