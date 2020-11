Oggi giornata di sciopero dei taxi: non abbiamo più i soldi per il carburante

(Teleborsa) - "Oggi. Ci scusiamo con l'utenza ma non abbiamo più nemmeno i soldi per il carburante". Recita così lo striscione che questa mattina verrà esposto alla Stazione Termini da parte dei sindacati deidi taxi.Confermata per oggi, infatti, la giornata di protesta. L'appuntamento è aalle ore 10 in via XX settembre di fronte al ministero dell'Economia e a Piazzale di Porta Pia di fronte al ministero dei Trasporti per chiedere al Governo di intervenire adi un settore duramente colpito dalla crisi da"Siamo costretti a fermarci perché non abbiamo neanche più i soldi per il carburante – ha spiegato, responsabile Ugl Taxi – Abbiamo trasportato per mesi medici e pazienti, abbiamo adeguato le nostre auto con paratie per il covid, ci siamo comprati mascherine, guanti e gel a spese nostre dandole spesso anche agli utenti sprovvisti, ma ad oggi gli aiuti che ci sono arrivati sono davvero minimi. E in più lo Stato continua a chiederci le tasse. Così non si può andare avanti"."Abbiamo sbloccato risorse per compensare le imprese, in questo caso le imprese dei taxi e degli Ncc", ha assicurato la ministra delle Infrastrutture e dei Trasportialla vigilia dello giornata di sciopero nazionale. Questa firma, ha spiegato la ministra, "ci consente di finanziare la prima parte del Covid".