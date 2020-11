Appuntamenti e scadenze: settimana del 9 novembre 2020

Ascopiave

(Teleborsa) -Ecomondo e Key Energy 2020 Digital Edition - Ecomondo è l'appuntamento di riferimento in Europa per l'innovazione industriale e tecnologica dell'economia circolare. Si svolge con la 14a edizione di KEY ENERGY, vetrina internazionale di tecnologie e servizi per tutta la filiera dell'energia. Gli eventi si terranno su piattaforma digitaleConsiglio dell'UE - Videoconferenza dei ministri degli Affari esteri (commercio). Si discuterà delle relazioni commerciali con gli Stati Uniti. I ministri analizzeranno i recenti sviluppi connessi all'esercizio di riesame della politica commerciale e alla riforma dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC)Biotech, il futuro migliore – Per la nostra salute, per il nostro ambiente, per l’Italia - Evento in diretta online per parlare del ruolo e dell'importanza delle biotecnologie come asset strategico su cui puntare per il rilancio e, in generale, il futuro del Paese. Progetto realizzato da Assobiotec Federchimica con il supporto di StartupItaliaBanca d'Italia - Sondaggio congiunturale sulle imprese industriali e dei serviziGreen Horizon Summit - Il Vertice, che si svolge in modalità virtuale, è organizzato dal World Economic Forum e dal Green Finance Institute e mira ad intensificare gli sforzi per affrontare il cambiamento climatico verso un futuro sostenibile. Intervengono varie personalità, tra le quali il Presidente della BCE, Christine Lagarde, la Managing Director del Fondo Monetario Internazionale, il Presidente e CEO di BlackRock, il Fondatore e CEO di Bloomberg e il segretario generale delle Nazioni UniteParlamento europeo - Riunioni delle Commissioni dell'EuroparlamentoBorsa Italiana - Italian Equity Roadshow Nord America - Un gruppo di società quotate incluse negli indici FTSE MIB e FTSE Italia Mid Cap presenterà le proprie strategie e i progetti di crescita in incontri one to one virtuali riservati a investitori istituzionali in Nord AmericaAttività di Governo - Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, partecipa in video collegamento alla cerimonia d'inaugurazione dell'Anno accademico 2020-2021 della LuissParlamento Europeo - ECON committee meeting - Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari. L'incontro sarà onlineTesoro - Comunicazione medio-lungo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntiveCNEL - Audizione presso la XI Commissione Lavoro della Camera su "Disposizioni in materia di lavoro, occupazione e incremento della produttività". In collegamento telematicoBanca d'Italia - L'economia italiana in breve; Banche e moneta: serie nazionaliIstat - Tavole di dati - Le imprese agricole in Italia nel registro AsiaUBS European Virtual Conference 2020 - La UBS European Conference quest'anno si svolgerà in modalità virtuale. Parteciperanno all'evento alcune grandi imprese e figure chiave del mondo politico e bancarioEIA - Pubblica l'outlook sull'energia10.00 - CNEL - Evento istituzionale - Collegio dei Revisori dei Conti. In collegamento telematico15.00 - BCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntiveBanca d'Italia - Turismo internazionale dell'ItaliaOPEC - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolioECB Forum on Central Banking - Evento annuale organizzato dalla BCE, quest'anno in modalità virtuale, che riunisce governatori delle banche centrali, accademici, rappresentanti dei mercati finanziari e varie personalità per uno scambio di opinioni sulle attuali questioni politiche e per discutere l'argomento chiave del Forum "Central banks in a shifting world". Intervento introduttivo di Christine LagardeIstat - Posti vacanti nell'industria e nei servizi - Stime preliminari - III trimestre 2020World Manufacturing Forum 2020 - Intelligenza Artificiale per il Rinascimento Manifatturiero - L'edizione 2020 del Forum, in streaming da Cernobbio, sarà focalizzata su come muoversi verso una ripresa economica globale attraverso l'innovazione tecnologica e l'intelligenza artificiale10.00 - CNEL - Gruppo di lavoro per la redazione della Relazione annuale sulla qualità dei servizi offerti dalla PA. In collegamento telematico11.00 - Confindustria Digitale - Convegno - Il Convegno "Investire, Accelerare, Crescere. Dall’Agenda Digitale al Recovery Fund: colmare i ritardi, rilanciare il Paese", organizzato da Confindustria Digitale. In diretta streaming14.00 - TIM- Risultati 3° triemstre 2020 - Conference call per la presentazione dei Risultati economico finanziari del GruppoTesoro - Asta BOT- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodoBCE - Bollettino economicoEBA - European Banking Authority - 9° Annual Research Workshop - Nuove tecnologie nel settore bancario - impatti, rischi e opportunitàEBF - European Banking Federation - Evoluzione dei servizi finanziari: la tecnologia di domani nel quadro odierno. Evento virtualeAssogestioni “La gestione passiva alla sfida dell’evoluzione futura” - Conferenza web dove i responsabili di alcune delle principali società di asset management parleranno della gestione passiva e della sempre maggiore complementarietà con i fondi attivi. Tema che deve essere affrontato nell'ottica di diversificazione di portafoglio e allineamento al mercatoIEA - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolioTesoro - Asta medio-lungo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Relazione semestrale- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntiveG20- Arabia Saudita 2020 - Meeting virtuale - G20 - 3° incontro straordinario dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche CentraliConsiglio dell'UE - Videoconferenza dei ministri dell'Interno dell'UE per discutere della lotta al terrorismo e dei diversi aspetti relativi al patto sulla migrazione e l'asiloTesoro - Regolamento BOT- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti