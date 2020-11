Spunti in acquisto per Milano e gli altri Eurolistini

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

immobiliare

bancario

materie prime

tecnologia

automotive

sanitario

Leonardo

Unicredit

Atlantia

Intesa Sanpaolo

STMicroelectronics

Ferrari

DiaSorin

Banca Generali

doValue

Cerved Group

Mediaset

Maire Tecnimont

Sesa

Carel Industries

Technogym

De' Longhi

(Teleborsa) -, ma con un po' di cautela dopo il boom di acquisti della vigilia sulla scia dell'annuncio sul vaccino Covid a cui sta lavorando Pfizer Sul mercato valutario, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,183. Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dell'1,30%.(Light Sweet Crude Oil), in aumento dell'1,24%.Invariato lo, che si posiziona a +123 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,72%.resta vicino alla parità(+0,02%), buona performance per, che cresce dell'1,33%. Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,46%., che mostra sulun rialzo dello 0,70%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 22.676 punti.Buona la performance a Milano dei comparti(+4,12%),(+3,29%) e(+3,04%).In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-3,96%),(-1,77%) e(-0,91%).di Milano, troviamo(+8,48%),(+5,35%),(+4,13%) e(+4,12%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,10%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,98%.In caduta libera, che affonda del 2,62%.Sotto pressione, con un ribasso del 2,49%.Tra i(+5,80%),(+4,20%),(+4,02%) e(+3,04%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,99%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,38 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,20%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,68%.