Enel, a Vallelunga il primo circuito Smart Racing d’Italia

Enel

(Teleborsa) - Enel X continuerà a testare le suesul circuito di Vallelunga, vicino Roma. La business line del Gruppodedicata ai prodotti innovativi e soluzioni digitali, ha infatti rinnovato la partnership con l’autodromo gestito da ACI Vallelunga, con l’obiettivo di creare ilIl, grazie alla lunghezza della pista, consente di poter ricaricare e scaricare in sicurezza e in modo efficace i veicoli elettrici rivelandosi per Enel X il luogo ideale per effettuare i. A Vallelunga infatti saranno provati più di 20 modelli di auto elettriche ogni anno e l’Enel X Lab gestirà anche i test di impatto elettrico sulla rete (power quality), preservandone la stabilità.“La conferma della partnership con Vallelunga rafforza un binomio che in questi anni ha consentito a Enel X di diventare un punto di riferimento nel settore del motorsport e di promuovere la diffusione della mobilità elettrica nel Paese – ha commentato Alberto Piglia, responsabile e-mobility di Enel X. "Il circuito di Vallelunga rappresenta, per la lunga storia e il know-how del team di professionisti che ci lavorano, un”.Enel X installerà all’interno dei box dell’autodromo di Vallelunga(fino a 120 kW) che permetteranno di ricaricare 7 veicoli contemporaneamente. Si tratta di high charger all’avanguardia che contribuiranno a rendere Vallelunga il primo Smart Racing Circuit d’Italia. Inoltre, all’interno del Centro di guida sicura di Vallelunga verrà realizzato l’X-Room, uno spazio dedicato alla mobilità elettrica di Enel X che potrà essere utilizzato come sala meeting.“Siamo lieti di poter continuare la collaborazione con Enel X e di mettere a disposizione i nostri impianti per l’importante attività di sviluppo dei progetti in ambito del motorsport e della mobilità elettrica – ha dichiarato Carlo Alessi, presidente ACI Vallelunga S.p.A. “Grazie alla tecnologia di cui Enel X ha dotato i nostri impianti, l’Autodromo è considerato ormai una”.