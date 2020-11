Poste, utile terzo trimestre +10,3%. Acconto dividendo 16,2 centesimi

Poste Italiane

FTSE MIB

più grande infrastruttura di servizi in Italia

Poste Italiane

(Teleborsa) - Si muove al rialzo il titolo, che scambia in progresso del 3,30%.Il Gruppo ha chiuso il terzo trimestre con unpari a 479 milioni di euro (+4,2%) che si porta a 1.244 milioni nei primi nove mesi del 2020 (-19,2%). L'del terzo trimestre si attesta a 353 milioni (+10,3%) ed a 898 milioni nei primi nove mesi (-17,1% rispetto ai primi nove mesi del 2019).Il CdA ha deciso la distribuzione di unordinario previsto per l'esercizio 2020, per un importo di 16,2 centesimi per azione, che sarà messo in pagamento a decorrere dal 25 novembre 2020, con stacco cedola il 23 novembre 2020 e record date il 24 novembre 2020."Gli importanti risultati di business raggiunti e la solida posizione patrimoniale - commenta- ci consentono di, con la distribuzione a novembre dell'acconto sul dividendo, che incorpora laprevista nel Piano Strategico Deliver 2022".Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione allarispetto all'indice di riferimento.Tecnicamente,è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 8,348 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 8,106. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 8,59.