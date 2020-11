CNH Industrial, Scott Wine nominato Chief Executive Officer

CNH Industrial

(Teleborsa) -annuncia la nomina diquale, con effetto dal 4 gennaio 2021. Il manager, di cui è stato CEO dal 2008 e Presidente e CEO dal 2013.Wine, un manager di comprovata ed estesa esperienza internazionale in molti settori differenti, ha dimostrato ripetutamente di saper portare eccezionali risultati.Prima di entrare in Polaris, Scott Wine ha ricoperto posizioni di vertice in United Technologies Corporation,e Allied Signal, divenutadopo una fusione nel 1999. Ha anche prestato servizio come ufficiale nella marina degli Stati Unitid’America. Wine porta con sé una vasta esperienza nelle operazioni di fusione e acquisizione negli Stati Uniti, in Europa e in Asia."Il Consiglio di Amministrazione è pienamente soddisfatto della nomina di Scott Wine, in considerazione della sua vasta esperienza industriale e della sua competenza strategica", ha commentato, Presidente e Chief Executive Officer pro tempore di CNH Industrial, aggiungendo "Scott è determinato ad attuare e portare a termine la strategia che la società ha presentato nel proprio Capital Markets Day nel 2019, incluso il piano di spin-off delle attività on-highway".