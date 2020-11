Covid-19, i contagi nel mondo superano i 55 milioni

(Teleborsa) - La seconda ondata del virus non accenna a diminuire. Nel mondo, attualmente, si registrano. Secondo i dati dellala situazione più critica continua a essere quella degliconBilancio della mortalità pesante anche in, e. La, dove i decessi hanno raggiunto quota 42.461, è in testa in Europa per il numero di contagi (2.087.183) e, a livello globale, è preceduta solo daNelle ultime 24 ore neglii nuovi casi sono stati 161.934 e i morti 1.707. In seguito all'aumento dei contagi il sindaco di New York, Bill de Blasio, ha deciso di chiudere le scuole a partire da oggiCasi in aumento anche inche ha annunciato, da lunedì, un lockdown parziale. Nelle ultime 24 ore nel Paese si sono registrati3.819 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore e 103 decessi correlati al coronavirus.Preoccupa la situazione adove i contagi hanno segnato un un nuovo record – con nelle ultime 24 ore 493 nuovi casi di contagi – e si teme l'arrivo di una terza ondata.Nonostante con 28mila contagi totali e 900 vittime sia tra i Paesi meno colpiti, anche l'– dopo la scoperta di un focolaio in un hotel ad Adelaide, nel sud del Paese – ha annunciato l'imposizione di un lockdown di sei giorni per contenere la diffusione del coronavirus.