Covid, vaccino Aztrazeneca-Oxford efficace al 70%

(Teleborsa) -ha fatto sapere che il suo vaccino per il nuovo coronavirus, sviluppato insieme all'Università di Oxford, ha mostrato un'nella protezione contro il virus in due segmenti di studio.Alti livelli di rispondenza - ha spiegato la big farmaceutica - sono giunti dalle analisi in Gran Bretagna e Brasile eche hanno ricevuto il vaccino.Nel dettaglio, un regime di dosaggio ha mostrato un'efficacia del 90%, somministrato come mezza dose seguita poi da una dose piena ad almeno un mese di distanza; un altro regime di dosaggio ha mostrato un'efficacia del 62% somministrato con due dosi intere ad almeno un mese di distanza. L'analisi combinata di entrambi i regimi di dosaggio ha prodotto un'efficacia media del 70%.Nei giorni scorsiaveva annunciato un' efficacia al 95% per il suo prodotto, mentredava il suo al 94,5%