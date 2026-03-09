Petrolio, Italia il Paese più impattato da aumento dei prezzi

(Teleborsa) - L’escalation del conflitto ine il blocco dellorischiano di innescare un accelerazione generale dell'che colpirà l’con un'intensità superiore a qualsiasi altra economia avanzata. Secondo un'analisi diriportata dal Financial Times, l'impennata deiavrà l'impatto maggiore proprio nel nostro Paese, dove l'inflazione nel quarto trimestre di quest'anno potrebbe aumentare di oltrerispetto alle precedenti previsioni.Il confronto internazionale evidenzia la particolare. Mentre l'Eurozona nel suo complesso e il Regno Unito registreranno un aumento dell'inflazione di poco superiore allo 0,5%, e glisi fermeranno a un contenuto +0,2%, l'Italia paga il prezzo della sua fortedallee della. Le economie europee e asiatiche si trovano ad affrontare un'impennata dei prezzi molto più marcata rispetto al Nord America, poiché gli Stati Uniti, esportatori netti di petrolio e gas, beneficiano in parte del caro energia, ammortizzando il colpo sulle proprie industrie.Il blocco prolungato dellosta innescando uno shock dell'offerta paragonabile al crollo della domanda avvenuto durante i primi mesi della pandemia di, ma di segno opposto., strategist di, ha avvertito che se le interruzioni dei flussi persisteranno, il mercato dovrà cercare un nuovo punto di equilibrio attraverso la distruzione della domanda, spingendo i prezzi del greggio ben oltre iCircadi greggio e prodotti raffinati transitano normalmente attraverso lo Stretto. Il repentino arresto dei flussi sta già colpendo la: le raffinerie asiatiche, fortemente esposte, stanno rallentando le operazioni, mentre a Singapore i prezzi del carburante per aerei sono passati da 90 a circa 200 dollari al barile.Rats ha poi fatto notare che il "" del sistema, rappresentato dagli stoccaggi, non è infinito. Insi registrano già tagli alla produzione e alla raffinazione poiché la capacità di stoccaggio è prossima al limite e le rotte di esportazione restano bloccate.