FCA, assemblea straordinaria il 4 gennaio per ok a fusione con PSA

FCA

(Teleborsa) -ha deciso di convocare l'assemblea straordinaria degli azionisti per l'approvazione della fusione con Peugeot Sa. Si terrà in modalità remoto il prossimo 4 gennaio, a partire dalle ore 14,30.Lo fa sapere FCA con una nota comunicando inoltre che il registration statement su Form F-4 depositato da FCA presso la Securities and Exchange Commission americana, la Sec, "in relazione alla fusione tra FCA e PSA è stato dichiarato efficace dalla Sec in data 20 novembre 2020".