Fincantieri, nuovo cantiere navale nello Yucatán

Fincantieri

(Teleborsa) - Comprenderà due dei più grandi bacini in muratura nel continente americano il(Messico) che verrà costruito con il. L'azienda italiana ha infatti firmato oggi unacon il Ministero dello Sviluppo Economico e del Lavoro dello Stato per partecipare alla progettazione e alla realizzazione di un nuovo cantiere destinato alle riparazioni, conversioni e manutenzioni navali.Il sito rientrerà nell’ambito dell’ampliamento e ammodernamento del, il principale dello Stato, situato a circa 35 chilometri dalla capitale Merida e sarà in grado di, in particolare navi da crociera, nonché grandi portacontenitori e unità Oil & Gas che necessitano di operazioni complesse. Sarà dotato anche di una piattaforma di sollevamento di unità fino a 150 metri di lunghezza, circa 1.000 metri di banchine, gru, officine, attrezzature speciali, uffici e magazzini.La creazione del cantiere, che una volta raggiunta la piena capacità operativa potrà, sarà inizialmente gestita dal Governo dello Stato dello Yucatán e partirà entro la prima metà del 2021 per concludersi, dopo diverse fasi, entro il 2027. Fincantieri, che garantirà la propria consulenza sin dal principio, si occuperà della, tra cui le officine e i mezzi di sollevamento, l’installazione degli equipaggiamenti e infine l’avvio delle attività, che comprenderanno l’opportuno training del personale.A firmare a distanza l’accordo sono stati il Ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro dello Yucatán,, e il Direttore della Divisione Services di Fincantieri,, alla presenza rispettivamente del Governatore dello Yucatan,, e del Direttore Generale di Fincantieri,