ADR, collocato con successo il primo green bond

(Teleborsa) -ha concluso con successo il collocamento del suodedicato a investitori istituzionali, con. Tra i pochi aeroporti al mondo ad avere emesso un'obbligazione verde, con questa operazione ADR sottolinea la sua volontà di voler porre lae l’impegno di posizionarsi come leader nelle attività di sviluppo e gestione aeroportuale con il minimo impatto ambientale. "Questa operazione è una, tra i primi aeroporti al mondo ad assumere con decisione un impegno concreto sul piano della tutela ambientale e più in generale della sostenibilità, valore portante della strategia di gruppo", ha dichiaratodella società.I green projects, finanziati attraverso l’operazione odierna, rientrano tra le categorie di interventi in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dela cui il gruppo ha aderito quest’anno. Lo scalo di Fiumicino, tra i primi aeroporti al mondo ad adottare la risoluzione, ovvero progressivamente annullare le proprie emissioni di CO2, è l’unico hub internazionale ad aver ricevuto il riconoscimento “” delle Nazioni Unite per l’eccellente impegno per la sostenibilità nel creare valore sul piano economico, sociale e ambientale."Siamo determinati ad, che richiedono soluzioni improntate all’innovazione e alla piena compatibilità con le esigenze del nostro ecosistema - ha spiegato- Il grande successo del collocamento del nostro primo green bond, in un momento drammatico per il trasporto aereo, conferma che questa è certamente la strada giusta". La risposta degli investitori all'emissione è stata positiva, con, caratterizzati da una significativa diversificazione geografica e un’importante(SRI).Il green bond di ADR (rating BB+ per S&P, Baa3 per Moody’s, BBB- per Fitch),, prevede il rimborso in un’unica soluzione a scadenza in data 2 febbraio 2029 ed una cedola a tasso fisso pari a 1,625%. Il prezzo di emissione è stato fissato in 1,668% ed il rendimento effettivo a scadenza è pari a 99,671%. Inetti dell’emissione saranno utilizzati per finanziare o rifinanziare i green projects che Aeroporti di Roma ha individuato in conformità ai Green Bond Principles pubblicati dall’ICMA – International Capital Market Association.