Garanzia Italia, SACE: finanziamento da 17 milioni di euro in favore di Sicily by Car

(Teleborsa) -, azienda siciliana operante in tutta Italia nel mercato dell'autonoleggio, ha finalizzato tre finanziamenti conper un totale di"Le nuove risorse, per le quali Sace – si legge in una nota – ha emesso le garanzie in tempi brevi e in modalità completamente digitale, verranno destinate a sostenere il capitale circolante della Compagnia"."Con questa operazione Sicily by Car – ha dichiarato– consolida il rapporto con le Banche MCC, MPS e Unicredit per il supporto agli attuali progetti di crescita che prevedono nuovi investimenti, e un piano di ampliamento nazionale e internazionale con conseguente sviluppo dimensionale verso un mercato particolarmente sensibile alla qualità ed all'efficacia dei servizi di autonoleggio. I nostri piani di espansione, focalizzati alle nuove esigenze di mobilità, guardano al consolidamento di una flotta sempre più green, verso la direzione imposta dalla doverosa sensibilità alle tematiche ambientali ed alla progressiva riduzione delle emissioni inquinanti. Inoltre, sono certo che grazie al supporto delle Banche, anche il nostro ingresso nel Capital Market subirà una significativa accelerazione"."Con Garanzia Italia Sace vuole essere al fianco delle aziende italiane in questo periodo di incertezza e allo stesso tempo sostenere i piani di crescita futura con le risorse necessarie – ha dichiarato–. In particolare ci fa piacere accompagnare con queste tre operazioni i piani di sviluppo di un gruppo che ha investito molto per il territorio siciliano in un settore, quello della mobilità, che oggi necessita di nuove strategie per garantire il rilancio di una regione vocata al turismo. In quest'ottica la sostenibilità e il green riflettono i nuovi trend di mercato e garantiranno il successo di quelle aziende che li anticipano grazie al supporto dei propri partner finanziari italiani"."In un momento complesso come quello che stiamo attraversando è necessario supportare le aziende per fronteggiare l’emergenza e ricominciare a programmare il futuro, in particolare, nelle aree più deboli del Paese, come il Mezzogiorno – ha commentato–. Questa operazione conferma il ruolo di MCC nello sviluppo del tessuto imprenditoriale del Sud e la sua visione incentrata sulla strutturazione di una rete di collaborazioni strategiche con i principali player, pubblici e privati, del settore finanziario"."Con questa operazione Banca Mps, storicamente vicina e attenta al territorio, offre il proprio contributo al supporto del sistema imprenditoriale italiano e di quello siciliano – ha dichiarato– a maggior ragione se consideriamo la delicatezza e l'incertezza del momento storico che stiamo vivendo. Sostenere le imprese oggi significa nutrire il tessuto produttivo nazionale e locale, al fine di incrementarne la solidità e la reattività verso il futuro, in risposta alla flessione economica registrata nel corso degli ultimi mesi"."Il supporto di UniCredit al miglioramento della struttura finanziaria di Sicily by Car –sottolinea– risponde alla nostra logica di sostegno al territorio e di accompagnamento delle realtà imprenditoriali anche in questa fase di emergenza. Abbiamo voluto fornire un tangibile contributo per supportare il percorso di sviluppo di un'azienda tra i principali player del mercato dell’autonoleggio. Confermiamo così l’impegno del nostro Gruppo nell’essere partner delle imprese italiane per affrontare insieme le sfide dei mercati e realizzare un business concreto e sostenibile".