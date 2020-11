Vaccini, Speranza: presenterò Piano il 2 dicembre

(Teleborsa) - "ancora permaverràgrazie alla". Lo ha detto il Ministro della Salute, Robertoparlando all'incontro online La sanità futura tra innovazione e ricerca, organizzato da RCS Academy. La conclusione dellae la loro, ha detto "ci".Il Ministro ha anche anticipato che sarà in Parlamento ilper "presentare ilche stiamo- ha precisato - L'Italia ha iniziato a lavorare dal mese dipernel campo deiE' stato ildellache ha iniziato a costruire contatti con leche stanno sviluppando vaccini".Poi un monito. "Non possiamo permetterci un'altra, per questo deve rimanere la massima. Per Speranza "la situazione è ancoracon una pressione ancora significativa sul Servizio sanitario nazionale, la circolazione del virus è ancora alta e quindi non possiamo abbassare la guardia".E' tuttavia vero che da alcune settimane, ha aggiunto, "on l'Rt sceso da 1,7 a 1,4, 1,18 nella scorsa settimana, ed è possibile che in questa settimana ci sia ancora un numero più basso. L'Rt più basso si traduce in una situazione più incoraggiante anche per accessi ai pronto soccorso e posti letto occupati in area medica e terapia intensiva, dove si inizia a segnalare un primo elemento di controtendenza". La situazione è quindi molto seria, ha continuato,. Le misure che abbiamo adottato nelle ultime settimane stanno iniziando a dare degli effetti. Abbiamo un segnale di stabilizzazione e riduzione dell'Rt, che è il primo segnale di una pressione che sarà più bassa nelle prossime settimane. La partita è ancora molto dura, ma stiamoSperanza ha infine ribadito la suanelle agenzie regolatorie preposte a garantire la sicurezza dei vaccini, che in. Quando avranno completato il percorso, il vaccino reso disponibile sarà un vaccino sicuro, e noi dovremo lavorare per costruire una campagna di vaccinazione. Non arriverà subito per tutti, ma all'inizio si avranno alcune