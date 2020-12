Autostrade, in attesa sviluppi CDP-fondi nasce polo ingegneria Tecne

Atlantia

(Teleborsa) - Ilresta sul tavolo delle parti interessate,, senza chesia giunto entro la scadenza fissata per ilper la vendita dell'88% del capitale posseduto daA quanto pare ledei nuovi acquirenti si stanno svolgendo all'insegna dellaed occorreràper mettere sul piatto una. Un ritardo dettato anche dalla lunga tempistica per l'approvazione deldi ASPI, cruciale per definire il valore dell'asset, che ha ricevuto luce verde solo la settimana scorsa.Lerestano molto, sia in relazione agli investimenti previsti dal PEF sia riguardo al valore dell'asset. ASPI e la sua controllate Atlantia ritengono di aver fatto il massimo, con il PEF che mobilita risorse per oltre 21 miliardi di euro al 2038, fra investimenti (14,5 miliardi) e manutenzioni (7 miliardi), cui si aggiungono 3,4 miliardi di risarcimenti per la tragedia del Ponte di Genova. A fronte di ciò le due società contano su una valorizzazione di 11-12 miliardi, congrua a soddisfare le aspettative degli azionisti di riferimento. La cordata guidata da Cassa Depositi e Prestiti, dal canto suo, ha messo sul piato 8,5-9,5 miliardi di euro a fine ottobre per i 100% di ASPI, che esprime un rendimento implicito dell'11% circa, ma se il valore salisse a 11-12 miliardi, tale rendimento calerebbe all'8%.Quel che è certo è che il: Atlantia ha già fatto slittareper l'approvazione del progetto di scissione di ASPI ad una data da convocare entro il 15 gennaio, il che implica una. Intanto, il CdA di Atlantia farà il punto della situazione mercoledì.Sotto il profilo operativo, una volta ottenuto il via libera al PEF,va avanti condel piano e, secondo quanto scrive Il Sole 24 Ore, ha costituito una, posta sotto la Presidenza di, che si occuperà di portare avanti tutte le attività di, operando i sinergia con Autostrade Tech. Una società che nasce con il contributo difra ingegneri, progettisti, addetti ai lavori e tecnici specializzati in sicurezza, e punta ad arrivare ad un organico diin buona parte giovani professionisti selezionati nei principali atenei italiani. "Si lavorerà per creare un polo di eccellenza , un punto di riferimento per lo sviluppo dell'ingegneria del paese, per dimensione, per innovatività, per rilevanza delle attività svolte, spiega il suo Ad. Fra i primi progetti su cui sarà impegnata si annoverano ile la, oltre all'allargamento delle corsie sull'attuale rete, ma l'aspirazione di lungo periodo è quella di affacciarsi sul mercato, esternalizzando servizi di ingegneria per la mobilità su terra. Le prospettive sono di realizzare un fatturato di 70 milioni nel 2021, pr conto di ASPI, per assestarsi attorno ai 100 milioni dal 2022.