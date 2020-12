Wall Street interrompe rally e ripiega dai massimi

Dow Jones

(Teleborsa) -, ripiegando dai massimi raggiunti a novembre, mese che ha conosciuto un importante rally. Illascia sul parterre lo 0,91%; cede alle vendite l', che chiude a 3.622 punti. Pressoché invariato il(+0,08%); in lieve ribasso l'(-0,43%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore. Nel listino, i settori(-5,37%),(-1,92%) e(-1,47%) sono stati tra i più venduti.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,89%),(+2,11%),(+1,90%) e(+0,86%).I più forti ribassi su, che ha archiviato la seduta a -5,15%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,49%.Affonda, con un ribasso del 4,37%.Crolla, con una flessione del 3,52%.Tra idel Nasdaq 100,(+20,24%),(+5,86%),(+2,88%) e(+2,72%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,67%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,19%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,85%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,10%.