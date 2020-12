Covid, Regno Unito primo Paese al mondo ad approvare vaccino Pfizer

Pfizer

(Teleborsa) - Ilè ilad aver dato il via libera all'utilizzo del, gigante farmaceutico statunitense, in collaborazione con, piccola azienda tedesca di biotecnologia, contro il coronavirus. Questa mattina l'Agenzia indipendente di regolamentazione dei medicinali e dei prodotti sanitari (MHRA) ha infatti, la somministrazione del vaccino, che il Governo inglese ha fatto sapere"L'odierna autorizzazione all'uso emergenzaziale nel Regno Unito segna un. Questa autorizzazione è un obiettivo verso il quale lavoriamo da quando abbiamo dichiarato per la prima volta che la scienza vincerà e plaudiamo all'MHRA per la sua capacità di condurre un'attenta valutazione e di intraprendere azioni tempestive per aiutare a proteggere le persone del Regno Unito - ha affermato- Poiché, siamo concentrati a muoverci con lo stesso livello di urgenza per fornire in sicurezza un vaccino di alta qualità in tutto il mondo".L'approvazione del vaccino nel Regno Unito potrebbe mettere a(FDA) statunitense per arrivare allo stesso via libera anche negli USA, anche visto il continuo. Anche l'Agenzia europea per i medicinali () sta valuntando l'approvazione del vaccino Pfizer/BioNTech.La Gran Bretagna ha preordinato, che è risultato efficace al 95% in uno studio clinico in fase avanzata, mentre gline ha ordinato 100 milioni di dosi e l'. Il via libera della Gran Bretagna non avrà comunque alcun effetto sulla distribuzione delle centinaia di milioni di dosi che gli altri Paesi si sono già assicurati con contratti già firmati.avevano già approvato i loro vaccini, senza attendere i risultati dei test di efficacia su larga scala e suscitando perplessità e allarmi sulla sicurezza nella comunità scientifica.