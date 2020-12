FPT Industrial, partnership con Slow Food per sostenere comunità del cibo sostenibile

CNH Industrial

(Teleborsa) -, la società del gruppoche produce motori, ha avviato una collaborazione conper sostenere le iniziative di due comunità locali, in Italia e in Francia, finalizzate all’adozione di. In questo modo, verranno aiutate a superare la presente crisi e a costruire più solide economie locali per il futuro, mantenendo sempre al centro la produzione di cibo buono, pulito e giusto.FPT Industrial ha scelto di collaborare con Slow Food per ribadire, a livello locale, il proprio: un impegno dimostrato non solo attraverso la produzione di motori a basso impatto ambientale, ma anche attraverso progetti di sostenibilità e azioni concrete. Le due comunità scelte da FPT Industrial e da Slow Food sono quella costituita dalleLa cooperativa Valdibella si occupa della produzione dida varietà antiche e locali, adottando un approccio di agricoltura sostenibile. La cooperativa NoE (No Emarginazione) è stata fondata nel 1993 per favoriree gestisce un, dove coltiva ulivi, ortaggi e cereali. FPT Industrial e Slow Food sosterranno le due cooperative nei loro progetti finalizzati alla creazione di una "foresta commestibile" in grado di riprodurre l’ecosistema naturale e di diversificare la produzione alimentare nel rispetto del paesaggio, oltre a promuovere l'accesso al cibo biologico di alta qualità a un prezzo accessibile.La prud’homie di La Seyne-sur-Mer è una delle 33presenti lungo la costa mediterranea della Francia e svolge un ruolo essenziale nel controllo e nella, preservando un modello culturale storico e partecipando attivamente alla vita portuale quotidiana. Con il sostegno di FPT Industrial e Slow Food, la comunità potrà ammodernare le proprie infrastrutture oltre a creare nuovi posti di lavoro."Essere stati ininterrottamente leader di alcuni dei più prestigiosi indici internazionali di sostenibilità nel corso dell’ultimo decennio significa anche dimostrare, giorno dopo giorno, un supporto concreto per tutte quelle iniziative che possono produrre une delle comunità, grandi o piccole che siano - ha dichiarato, Head of Sustainable Development Initiatives di CNH Industrial - Questi progetti sono finanziati attraverso ildel valore di 2 milioni di dollari, focalizzato sul sostegno delle comunità locali più colpite dalla pandemia di Covid-19"."Slow Food è convinta che il, come la cultura, la politica, l’agricoltura e l’ambiente - ha commentatodi Slow Food - Attraverso le nostre scelte alimentari, tutti noi possiamo e quindi possiamo cambiare il mondo. Questi progetti erano già stati avviati, ma avevano bisogno di un'accelerazione per dimostrare che il modo giusto è la scelta giusta. Ecco perché noi, in collaborazione con i nostri partner e sostenitori, abbiamo deciso di finanziarli. Perché il cambiamento deve avvenire. E deve avvenire adesso".