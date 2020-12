FS Italiane, La Freccia festeggia i 70 anni di Roma Termini

(Teleborsa) - Dal 20 dicembre 1950 il suo profilo sinuoso dà il benvenuto e accoglie i viaggiatori in partenza. Per celebrare i, ildedica la copertina del nuovo numero alla pensilina che si protende su piazza dei Cinquecento e ai nuovi progetti di ampliamento e riqualificazione che proiettano la stazione verso il domani.In vista dell'anno che verrà il numero di dicembre ospitaA raccontare desideri e progetti, con la speranza di essere presto liberi dalla pandemia, sono: l'esploratore Alex Bellini, il cardinale Enrico Feroci, lo scrittore Nicola Lagioia, le conduttrici televisive Milly Carlucci ed Elena Santarelli, gli artisti Michelangelo Pistoletto e Alzek Misheff, le attrici Monica Guerritore, Chiara Francini, Valentina Lodovini e Mariasole Pollio, i tenori Andrea Bocelli e Jonas Kaufmann, il fumettista Zerocalcare, l'astronauta Luca Parmitano, l'influencer Alessandro Paolucci, il giornalista Marcello Veneziani, lo stilista Alessandro Enriquez, lo storico Alessandro Barbero, la travel blogger Giulia Lamarca e il social media manager di Taffo Riccardo Pirrone.. Dalla ricerca dei presepi più creativi d'Italia, simbolo della vita che sconfigge la morte, al cammino di 90 km nel Cilento, tra la Valle del Calore e i Monti Alburni, fino al borgo di Laion, alle porte delle Dolomiti, dove scoprire una tradizione conviviale tipica dell'Alto Adige. E, infine, la classifica Best in Travel 2021 di Lonely Planet, che quest'anno segnala luoghi e persone che abbiano dimostrato un autentico impegno a favore di tre valori: comunità, diversità e sostenibilità.Sul fronte dell'il focus è sulche ha messo in rete il patrimonio dell'intero Parco Archeologco di Paestum e Velia. Ma anche sui i virtual tour che, nonostante la chiusura dei musei, consentono di perdersi tra le opere delle Gallerie degli Uffizi di Firenze, del Museo Egizio di Torino, della mostra "Tiepolo. Venezia, Milano, l'Europa" alle Gallerie d'Italia di Milano e dell'esposizione padovana "Van Gogh. I colori della vita". Riflettori puntati anche sulla Fondazione Magnani di Reggio Emilia che propone visite guidate telefoniche per scoprire i 100 capolavori della rassegna "True fiction. Fotografia visionaria dagli anni ’70 ad oggi".Tante anche le: dal cantautore romano Fabrizio Moro, che presenta l'album Canzoni d'amore nascoste, al bassista di Jovanotti, Saturnino, che racconta la sua passione per il basso, fino ai Boomdabash con il best of Don’t Worry per festeggiare i 15 anni di carriera e a Mina con i primi capitoli del suo Italian Songbook.Non mancano icon un viaggio da nord a sud per assaporare le specialità tradizionali delle Feste e un menù preparato ad hoc dai volti di Food Network: le prelibatezze sicule di Giusina Battaglia, i manicaretti napoletani di Donna Imma Polese e la torta speciale del pastry chef Renato Ardovino.In, la rubrica dedicata al mondo dell'informazione, ilracconta la rivoluzione digital della testata, la ricerca di nuovi linguaggi e la diversificazione dei prodotti e delle piattaforme di distribuzione.