Salesforce acquisisce Slack per 27,7 miliardi di dollari

(Teleborsa) -, colosso dei softaware in cloud per le aziende, ha, app per il lavoro condiviso e la messaggistica aziendale, perIl possibile accordo era emerso la scorsa settimana, quando le azioni di Slack erano salite del 25%, mantenendosi poi su quella quotazione per i giorni successivi. L'operazione ènegli ultimi anni tra lee il più grande acquisto mai realizzato da Salesforce, che da fine agosto è stata inserita tra i 30 grandi titoli nell’indice Dow Jones, avendo scalzato la storica icona dell’energiaI termini dell'accordo prevedono che "gli azionisti di Slack riceverannoper ciascuna loro azione, per un valore aziendale di circa 27,7 miliardi di dollari, in base aldelle azioni ordinarie di Salesforce il", si legge nell'annuncio delle due società."Stewart e il suo team hanno costruito una delle piattaforme più amate nella storia del software aziendale, con un ecosistema incredibile attorno - ha affermato- Insieme, Salesforce e Slack plasmeranno il futuro del software aziendale e trasformeranno il modo in cui tutti lavorano in un mondo completamente digitale, che lavora da qualsiasi luogo"."Salesforce ha avviato la rivoluzione del cloud e due decenni dopo stiamo ancora sfruttando tutte le possibilità che offre per trasformare il modo in cui lavoriamo. L'opportunità che vediamo insieme è enorme - ha commentato- Poiché il software gioca un ruolo sempre più critico nelle prestazioni di ogni organizzazione, condividiamo una visione di complessità ridotta, maggiore potenza e flessibilità e, in definitiva, un maggior grado di allineamento e agilità organizzativa".