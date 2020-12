Wall Street positiva. Focus su piano stimoli e petrolio

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza al rialzo per la borsa di Wall Street, come peraltro atteso, anticipato dall'andamento positivo dei future statunitensi, favorita dal vicino pacchetto di stimoli USA e dal compromesso raggiunto dall'Opec+ . Punto dolente il dato sul mercato del lavoro: a novembre sono stati creati 245.000 nuovi posti di lavoro, ben al di sotto delle stime degli analisti, a causa delle nuove restrizioni che sono state lanciate per contenere la crescita di nuovi casi dinegli Stati Uniti.Sulle prime rilevazioni, ilsale dello 0,29% a 30.057 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per l', che si porta a 3.677 punti. Senza direzione il(-0,02%); sulla stessa tendenza, pressoché invariato l'(+0,18%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+2,43%),(+0,88%) e(+0,52%).Al top tra i(+1,82%),(+1,75%),(+1,54%) e(+1,13%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,51%.Tentenna, che cede lo 0,61%.Al top tra i, si posizionano(+2,44%),(+1,96%),(+1,89%) e(+1,83%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,41%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,11%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,07%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,07%.