Piazza Affari in ribasso assieme all'azionario europeo

(Teleborsa) -L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,212. L'è sostanzialmente stabile su 1.860,4 dollari l'oncia. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 45,46 dollari per barile.Aumenta di poco lo, che si porta a +118 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,59%.deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,49%, e seduta negativa per, che mostra una perdita dello 0,91%.Giornata “no” per la Borsa italiana, in flessione dello 0,90% sul; sulla stessa linea, giornata negativa per il, che continua la seduta a 23.819 punti, in calo dello 0,82%.Pressoché invariato il(+0,03%); in frazionale progresso il(+0,34%).In buona evidenza a Milano il comparto, con un +0,71% sul precedente.Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-2,20%),(-1,78%) e(-1,69%).di Piazza Affari, piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,59%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,57%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,41%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,88%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,88%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,85%.del FTSE MidCap,(+17,57%),(+7,87%),(+2,45%) e(+1,88%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,50%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,94%.scende dell'1,51%.Calo deciso per, che segna un -1,49%.