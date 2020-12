Borse europee in ordine sparso. Debole Milano

S&P-500

(Teleborsa) - Finale con segni contrastanti per le principali borse europee, alla vigilia di decisioni chiave della BCE sui nuovi sostegni all'economia. Continua a navigare sull'onda dell'incertezza Wall Street, con l', che riporta un -0,17%.Sul mercato valutario, prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,21%. L'è in calo (-1,27%) e si attesta su 1.846,4 dollari l'oncia.(Light Sweet Crude Oil), che scende a 45,42 dollari per barile.Si riduce di poco lo, che si porta a +115 punti base, con un lieve calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,54%.bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,47%, sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,26%. Piccola perdita per, che scambia con un -0,25%. Il listino milanese chiude poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,38%; sulla stessa linea, si muove al ribasso il, che perde lo 0,22%, scambiando a 23.929 punti.(+2,86%),(+2,62%) e(+1,48%) in buona luce sul listino milanese.Nel listino, i settori(-10,32%),(-1,17%) e(-1,00%) sono tra i più venduti.Tra lea grande capitalizzazione, in evidenza, che mostra un forte incremento del 3,81%.Svettache segna un importante progresso del 2,81%.Vola, con una marcata risalita del 2,76%.Brilla, con un forte incremento (+2,48%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -11,89% dopo il rinvio al 2023 del raggiungimento di un target di ricavi di 12 miliardi di euro.Seduta drammatica per, che crolla del 2,42%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,78%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,58%.Al Top tra le azioni italiane a(+6,59%),(+5,32%),(+4,07%) e(+3,14%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,61%.Sensibili perdite per, in calo del 2,98%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,93%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,66%.