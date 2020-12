Produzione vinicola, contratto di filiera da 28 milioni promosso da CDP e Iccrea

(Teleborsa) -, come banca autorizzata del progetto e banca finanziatrice, esono protagoniste del closing di unche prevede 10 operazioni con aziende dellain Veneto, Toscana, Lazio e Puglia.Il contratto dell'operazione denominata "Italian Wine Boutique" rientra nel IV Bando dei Contratti di Filiera e di Distretto previsto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF). Cassa Depositi e Prestiti e Iccrea BancaImpresa hanno partecipato al finanziamento con, mentre la restante. Coinvolte nell’operazione ancheaderenti al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea: Banca Veronese, Valpolicella Benaco Banca, Bcc Vicentino Pojana Maggiore, Banca delle Terre Venete, Chianti Banca, BCC Bellegra, Banca di Taranto.Gli obiettivi del progetto sono ladi quelle già esistenti e il rinnovamento degli impianti di lavorazione: dalle attrezzature vinicole alle linee di imbottigliamento. Infine, per garantire la copertura dell’intera filiera, parte dei finanziamenti è stata destinata anche alladirettamente nelle cantine produttrici."La finalizzazione dei contratti di finanziamento per la filiera della produzione di vino, è motivo di grande orgoglio per CDP, sia per il sostegno fornito ad un comparto d’eccellenza del Made in Italy riconosciuto in tutto il mondo, sia per l’importanza di continuare a favorire gli investimenti produttivi sul territorio, ancor di più in questa fase di ripartenza del Paese - ha commentato- Inoltre, l’iniziativa si colloca nell’ambito di una".